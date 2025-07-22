Официальная встреча. Ватикан планирует наладить контакт с РПЦ

Об этом сообщает агентство ANSA.



Митрополит Антоний представлял российского патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска. Ожидается, что среди тем встречи будет и вопрос войны России против Украины, повлекшей серьезное охлаждение в отношениях между Ватиканом и РПЦ.

Понтифик демонстрирует намерение возобновить диалог с Московским патриархатом, прерванный после начала полномасштабной агрессии российского диктатора Путина против Украины в 2022 году.