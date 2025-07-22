Официальная встреча. Ватикан планирует наладить контакт с РПЦ
Понтифик демонстрирует намерение возобновить диалог с Московским патриархатом (Фото: REUTERS/Yara Nardi)
26 июля Папа Римский Лев XIV примет в Ватикане митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ. Встреча станет первым официальным приемом иерарха РПЦ при новом Папе.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Митрополит Антоний представлял российского патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска. Ожидается, что среди тем встречи будет и вопрос войны России против Украины, повлекшей серьезное охлаждение в отношениях между Ватиканом и РПЦ.
Понтифик демонстрирует намерение возобновить диалог с Московским патриархатом, прерванный после начала полномасштабной агрессии российского диктатора Путина против Украины в 2022 году.