Украина через США получит сотни тысяч снарядов от Южной Кореи — WSJ 25 мая, 09:20 155-мм артиллерийские снаряды (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Украина получит сотни тысяч артиллерийских снарядов производства Южной Кореи при посредничестве США. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как пишет газета, Сеул достиг «конфиденциальной договоренности» с Вашингтоном о предоставлении Соединенным Штатам снарядов для поставок Украине. Такой шаг позволит Белому дому отложить решение о возможных поставках кассетных боеприпасов, о которых просил Киев, сообщает издание.

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Спикер министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кью заявил, что там ведут переговоры с Пентагоном об экспорте боеприпасов, но в материале WSJ есть «неточные детали», отказавшись от подробностей.

«Были разные обсуждения и запросы, и наше правительство примет соответствующие меры, всесторонне изучая военную и гуманитарную ситуацию в Украине», — сказал он.

Впервые Вашингтон обратился к правительству Сеула с просьбой предоставить Украине снаряды в прошлом году, но страны «испугались» после того, как эта информация появилась в СМИ, рассказали WSJ американские чиновники. Прорыв в вопросе поставок произошел вскоре после того, как президент Южной Кореи посетил США, где вместе с Джо Байденом обнародовал совместную декларацию по безопасности.



В то же время советник южнокорейского лидера по вопросам нацбезопасности Чо Тхэ Ён заявил 24 мая, что Сеул рассмотрит предоставление Киеву боеприпасов после мониторинга ситуации. Сейчас, по его словам, их не планируют посылать ни напрямую, ни через Польшу.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в случае, если страна «испытывает широкомасштабное нападение на мирное население». Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение.



СМИ сообщали, что Южная Корея договорилась с США о предоставлении в аренду 500 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

