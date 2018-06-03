В Словении начались парламентские выборы

Принять участие в голосовании смогут около 1,7 миллиона граждан Словении

В Словении в воскресенье, 3 июня, начались парламентские выборы. Об этом сообщает De Telegraaf.

В Словении утром открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Принять участие в голосовании смогут около 1,7 миллиона граждан Словении.

По данным опросов, действующий премьер-министр страны Церар имеет небольшие шансы на победу. Ожидается, что партия правоконсервативного оппозиционера Янез Янша, который хочет усилить борьбу с мигрантами, как в Венгрии, может набрать треть голосов.

Также, согласно опитуваннм, партии Янша будет трудно найти партнеров для формирования коалиции в парламенте.

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