«Крест на переговорах». В РФ отреагировали на указ Зеленского о роспуске ТКГ 2 сентября, 19:59 Борис Грызлов (Фото:Борис Грызлов/Facebook)

В РФ считают, что роспуск украинской делегации в Трехсторонней контактной группе якобы поставил «крест на переговорах».

Об этом заявил посол России в Беларуси и глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов.

Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы поставил крест на переговорах с РФ.

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«Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии», — отметил он.

По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.

«Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели «специальной военной операции», — добавил Грызлов.

1 сентября президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Возглавлял ее уже умерший первый президент Леонид Кравчук.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В ней работали делегации Украины и России при посредничестве ОБСЕ. В то же время Россия всегда называла эту группу Контактной группой и приглашала туда представителей оккупационных администраций на Донбассе. Россия постоянно пыталась заставить украинскую сторону вести прямые переговоры с предводителями боевиков «ЛДНР».



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