Зеленский распустил делегацию ТКГ по Донбассу

1 сентября, 23:59
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Возглавлял ее уже умерший первый президент Леонид Кравчук.

Об этом говорится в указе президента № 621/2022.

Зеленский отменил свои предыдущие указы о создании делегации и назначении членов этой делегации.

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Ранее делегацию Украины в ТКГ возглавлял первый президент Леонид Кравчук. Также туда входили действующий министр обороны Алексей Резников, действующий генпрокурор Андрей Костин, глава комитета Совета по иностранным делам Александр Мережко и другие.

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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В ней работали делегации Украины и России при посредничестве ОБСЕ. В то же время Россия всегда называла эту группу Контактной группой и приглашала туда представителей оккупационных администраций на Донбассе. Россия постоянно пыталась заставить украинскую сторону вести прямые переговоры с предводителями боевиков «ЛДНР».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Война на Донбассе Владимир Зеленский Война России против Украины

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