«Не меняют ситуацию». В ПАСЕ назвали санкции против РФ неэффективными 25 июня, 01:50 462 Цей матеріал також доступний українською Parliamentary Assembly of the Council of Europe/Facebook В ПАСЕ заявили, что не собираются отменять санкции на безоговорочной основе Parliamentary Assembly of the Council of Europe/Facebook

Действующие санкции против делегации России в ПАСЕ являются неэффективными и не меняют ситуацию, заявила докладчик по вопросу внесения изменений в процедуру организации по обжалованию полномочий национальных делегаций депутат из Бельгии Петра де Саттер.

«Все еще существует возможность выступать против полномочий и сохранять санкции. Да, мы меняем санкции, о которых мы говорим по веским причинам, и мы предоставляем аргументы, парламентарии должны иметь возможность высказывать свою позицию», — сказала она во время своего заключительного слова после дебатов по обсуждению проекта резолюции относительной возвращения российской делегации, пишет УНИАН.

По ее словам, в Ассамблее состоялись «хорошие дебаты».

Петра де Саттер подчеркнула, что с принятием проекта резолюции в будущем в ПАСЕ не собираются отменять санкции на безоговорочной основе.

Она также заявила, что необходимо поддерживать диалог с РФ и иметь возможность привлекать ее как государство к ответственности за «плохие поступки».

«Вы можете посмотреть на это с этой стороны. Почему мы должны менять наши правила? Потому что они ничего не делают», — заявила она и добавила, что действующие санкции неэффективны.

Петра де Саттер также заявила, что Комитет министров и Парламентская ассамблея должны гармонизировать свое видение в ситуации, если будет стоять вопрос применения санкций.

«Этот доклад является частью усилий по (поиску) этого общего механизма, который мы установим как можно скорее, что даст нам больше возможностей, чтобы просить введения санкций, и заставить Комитет министров считаться с этим», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут санкционировать возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.