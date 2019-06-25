Демократия проигрывает деньгам. Геращенко рассказала о последствиях возвращения России в ПАСЕ 25 июня, 00:37 889 Цей матеріал також доступний українською Ирина Геращенко/Facebook Геращенко прогнозирует возможную отмену санкций против РФ в декабре Ирина Геращенко/Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допустила облегчение или отмену санкций против России со стороны ЕС в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.

«Если сейчас будет проголосована эта резолюция, я могу прогнозировать, что уже в декабре Европейский Союз также пойдет либо на облегчение, либо на отмену санкций против Российской Федерации», — сказала она в эфире телеканала ICTV.

По словам Геращенко, на данный момент среди делегаций в ПАСЕ идет дискуссия о том, что якобы Ассамблея не должна решать вопросы безопасности и споры между государствами. Акцент идет на том, чтобы Россия оплатила членские взносы.

«Демократия проигрывает деньгам», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

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Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут санкционировать возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.