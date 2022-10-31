В Молдове упала российская ракета, повреждены дома — фото, видео 31 октября, 11:20 31 октября российская ракета упала в Молдове (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republici Moldova)

В понедельник, 31 октября, в населенном пункте Наславча Окницкого района Молдовы упала российская ракета.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

В ведомстве заявили, что ракета была сбита украинской системой ПВО и упала в населенном пункте, расположенном на границе с Украиной.

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В результате жертв нет, однако повреждены дома.



Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

В ведомстве добавили, что, по данным Украины, оккупанты атаковали Днестровскую ГЭС, которая находится в десяти километрах от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет.

В настоящее время военные осматривают местность, где упала ракета.



28 октября венгерский лоукостер Wizz Air заявил, что временно закрывает свою базу в Кишиневе и переносит ее в Румынию.

Молдавские СМИ сообщали, что с 1 декабря компания прекращает работу своей базы в Кишиневе, а также вносит корректировки в зимнее расписание, учитывая возможные риски закрытия воздушного пространства в Молдове.

Власти Молдовы ранее также обсуждали вероятность закрытия воздушного пространства в связи с ракетными обстрелами Украины, однако позже этой идеи отказались.

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявлял о необходимости реформирования армии, чтобы иметь возможность защищать свое воздушное пространство от российских ракет, которыми РФ обстреливает Украину.