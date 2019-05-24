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В МИД Ирана предрекли «конец Трампа»

Вчера, 22:49
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В МИД Ирана предрекли «конец Трампа» - фото

Анадолу

Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предрек конец президента США Дональда Трампа на фоне словесных угроз Вашингтона уничтожить Тегеран.

«Мы увидим конец Трампа, но он никогда не увидит конца Ирана», — цитирует его заявление Anadolu.

Зариф резко раскритиковал президента США за недавний твит, в котором Трамп обвинил Иран в поддержке террористических группировок.

«Дональд Трамп — настоящий террорист. Он несет ответственность за экономический терроризм против Ирана», — сказал он.

Ранее Трамп пригрозил Тегерану, что в случае конфликта Иран прекратит существование. «Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, что Трамп заявил об отправке около 1500 американских военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном.

Вашингтон после выхода из сделки по ядерной программе Ирана ужесточил санкции, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля, и усилил свое военное присутствие в Персидском заливе.

Теги:   Иран Дональд Трамп США

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