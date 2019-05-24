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Трамп отправит на Ближний Восток около 1500 военных для противодействия Ирану

Сегодня, 19:51
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Трамп отправит на Ближний Восток около 1500 военных для противодействия Ирану - фото

Kansas Adjutant General’s Public Affairs Office / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил об отправке около 1500 американских военнослужащих на Ближний Восток для защиты американских интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

По его словам, в развертывании задействована относительно небольшая численность войск.

По данным источников Reuters, дополнительные американские войска будут выполнять задачи оборонительного характера.

Агентство The Associated Press сообщает, что администрация Трампа уже уведомила Конгресс США о том, что планирует направить около 1500 солдат на Ближний Восток.

В их задачи будут входить защита американских военнослужащих, уже находящихся в регионе, и обеспечение свободы судоходства. Дополнительные силы будут развернуты в ближайшие недели.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима, в частности, попыток Вашингтона сократить экспорт иранской нефти до нуля.

Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Теги:   Ближний восток Дональд Трамп Иран США

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