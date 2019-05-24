Трамп отправит на Ближний Восток около 1500 военных для противодействия Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил об отправке около 1500 американских военнослужащих на Ближний Восток для защиты американских интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном.
По его словам, в развертывании задействована относительно небольшая численность войск.
По данным источников Reuters, дополнительные американские войска будут выполнять задачи оборонительного характера.
Агентство The Associated Press сообщает, что администрация Трампа уже уведомила Конгресс США о том, что планирует направить около 1500 солдат на Ближний Восток.
В их задачи будут входить защита американских военнослужащих, уже находящихся в регионе, и обеспечение свободы судоходства. Дополнительные силы будут развернуты в ближайшие недели.
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима, в частности, попыток Вашингтона сократить экспорт иранской нефти до нуля.
Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.