05 июня 2018, вторник

В Канаде осудили приговор Сущенко

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Романа Сущенко приговорили в РФ к 12 годам заключения за

Романа Сущенко приговорили в РФ к 12 годам заключения за "шпионаж"

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что официальная Оттава осуждает заключение в России корреспондента Укринформа Романа Сущенко и рассматривает это как попытку ущемления журналистов.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд в своем Twitter.

Напомним, что 4 июня Московский городской суд приговорил журналиста информационного агентства Укринформ Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж".

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Романа Сущенко задержали в октябре 2016 года в Москве сотрудники ФСБ по обвинению в сборе "разведданных". Российская сторона утверждает, что Сущенко является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины". В украинском ведомстве эту информацию опровергают.

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