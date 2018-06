В Канаде осудили приговор Сущенко

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что официальная Оттава осуждает заключение в России корреспондента Укринформа Романа Сущенко и рассматривает это как попытку ущемления журналистов.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд в своем Twitter.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth.