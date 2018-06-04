Семь вопиющих фактов нарушения прав Романа Сущенко в Роcсии

4 июня 2018 года журналиста Укринформа Романа Сущенко приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. В ФСБ заявили, что журналист - сотрудник ГУР Минобороны и в момен задержания собирал в России секретную информацию.

НВ приводит семь фактов нарушения прав украинского журналиста.

1. Длительная слежка и задержание в результате провокации

Российские спецслужбы задержали Романа Сущенко 30 сентября 2016 года. В Москву журналист приезжал и раньше, чтобы увидеться с братом. Его адвокат Марк Фейгин, ознакомившись с материалами дела, узнал, что слежку за Сущенко вели еще с декабря 2015 года.

Чтобы иметь повод для задержания ФСБ РФ осуществила против журналиста оперативную провокацию и фактически подставила его.

"Роману в Москве передали цифровой носитель - диск - чтобы он уже доставил его в Париж. Самому Роману он не был нужен, ведь он занимается журналистикой. Это было нужно ФСБ, и они такие истории делают первоклассно. Мало какие контрразведки могут сравниться с ними в таких делах", - рассказал Фейгин.

По его словам, Сущенко должен был передать этот диск в Париже другому украинскому журналисту.

"Это не история Джеймса Бонда. Процессуально это называется оперативная провокация. Лицо просто втягивают в эту историю, и оно подставляется. Это делается элементарно", - подчеркнул адвокат.

Кроме того, по словам Фейгина, обвинительные показания против Сущенко дал друг семьи, с которым журналист был знаком 28 лет.

Адвокат добавил, что он и его подзащитный ознакомились с результатами экспертиз. "Ни с одной экспертизой мы не согласились. Мы везде писали свои возражения. Ни одно из ходатайств не было удовлетворено", - рассказал он.

2. Недопуск украинского консула и давление

После задержания Сущенко российские власти некоторое время продержали его в изоляции, не сообщая о том, где находится журналист, ни украинским властям, ни его жене, которая 2 октября позвонила на горячую линию посольства Украины в РФ, а затем направила посольству официальное заявление о пропаже мужа.

О том, что журналиста удерживают в московском СИЗО за "шпионаж" первыми публично сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые встретили его там случайно.

Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте.

Сначала следствие ФСБ РФ предоставило ему государственного адвоката. Сущенко попросил правозащитников связаться с консулом Украины в Москве.

Несмотря на давления, все обвинения в свой адрес журналист с самого начала отвергал.

Советник по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Геннадий Брескаленко заявлял, что, согласно законодательству, консулов должны допускать в течение четырех суток после задержания. Однако впервые украинского консула пустили к Сущенко лишь 10 октября 2016 года - через 10 дней после задержания. В тот же день к журналисту допустили его адвоката Марка Фейгина.

3. Невозможность увидеться с родными

Почти через полгода после задержания и ареста, 20 марта 2017 года, Роману Сущенко впервые разрешили увидеться с женой в СИЗО.

Дочь Романа Сущенко о том, как они в семье получали от него письма и что в них писал отец. О приговоре Сущенко здесь - https://t.co/uAVqR4EKTO pic.twitter.com/O1xXaZyJ4U — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 4 июня 2018 г.

Жена журналиста Анжела Сущенко рассказала, что говорила с мужем через стекло по телефону.

"Показала новые семейные фото и рисунки сына. Отдала их администрации. Рисунки Макса она брать отказались, а фотографии приняли. Есть надежда, что вскоре они окажутся у мужа. Главное - Роман просил передавать привет всем, кто о нем волнуется", - рассказала она о том, как прошло это свидание.

4. Больше чем полтора года судов в закрытом режиме

7 октября 2016 года адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщил, что так как корреспондента Укринформа обвиняют в "шпионаже" и в его деле якобы есть гостайна, все судебные заседания по нему будут проходить в закрытом режиме и журналистов на них не допустят.

В ноябре 2016 года Фейгин спрогнозировал, что процесс по делу Сущенко может затянуться на два года. Он ошибся на четыре месяца - приговор Сущенко вынесли через год и восемь месяцев.

5. Лишение лицензии адвоката Сущенко

24 апреля 2018 года адвоката Сущенко Марка Фейгина, который защищал также Надежду Савченко и других удерживаемых в России украинцев, лишили адвокатского статуса. Таким образом, Сущенко оказался без адвоката, который вел его дело, за месяц до приговора.

Формальной причиной этого российские власти назвали использование Фейгиным нецензурной лексики в трех постах на его странице в Twitter в июле 2017 года.

Фейгина лишили статуса адвоката со второй попытки. В августе 2017 года адвокатское сообщество не согласовало решение против него.

После лишения лицензии Фейгин заявил, что чувствует ответственность перед Сущенко, поэтому продолжит работать в деле, но в другом качестве.

27 апреля Фейгину разрешили участвовать в процессе Сущенко в качестве общественного защитника.

6. Перевод в одиночную камеру

Одновременно с лишением Фейгина статуса адвоката Сущенко перевели в одиночную камеру. Об этом тоже сообщил Фейгин, который отметил, что, хотя в деле остается адвокат, которого он "успел ввести в этот процесс", трудно прогнозировать, как будут развиваться события в ближайшем будущем.

"Не исключено, что к Роману пришли офицеры ФСБ. Возможно, именно сейчас они разговаривают с ним, уговаривая продолжить работу с другим адвокатом, их креатурой... Дело в том, что за сутки до этого от Сущенко вывезли сокамерника. То есть, он теперь оказался в "одиночке". Возможно, это было не случайно. Поэтому я сейчас не готов рассуждать о дальнейшей тактике и стратегии защиты", - заявил он.

В связи с изменением условий содержания Сущенко Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста.

28 апреля 2018 года Сущенко опять перевели в двухместную камеру.

7. Незаконный приговор

28 мая 2018 года Фейгин сообщил, что обвинение просит для Романа Сущенко 14 лет колонии.

4 июня стало известно, что Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фейгин пообещал подать жалобу на приговор 5 июня.

Роман Сущенко во время оглашения приговора / Фото: EPA

Спикер МИД Украины Марьяна Беца назвала дело Сущенко политически мотивированным и выразила протест, потребовав освободить журналиста.

Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор журналисту беспрецедентным проявлением цинизма.

А защитник Сущенко Марк Фейгин допустил возможность для его обмена на задержанного в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам Фейгина, решение об обмене Сущенко на Вышинского полностью "зависит от Москвы, а не от Киева". Он добавил, что РФ заинтересована в возвращении Вышинского.

НВ