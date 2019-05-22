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В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик

Сегодня, 02:12
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В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик - фото

DJ Bass / Flickr

До 2021 года в ЕС запретят ряд одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива

Во вторник, 21 мая, Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Как передает DW, нынешнее утверждение является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

«Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, к 2029 году девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году — 30 процентов.

Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также — привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Теперь у правительств стран-членов ЕС есть два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.

Напомним, 27 марта Европарламент принял закон о частичном запрете использования одноразовых пластиковых изделий для сокращения объемов морского мусора.

Теги:   Пластик Переработка мусора Евросоюз

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