В Европе скоро могут запретить одноразовый пластик. Повлияет ли это на Украину?

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об ограничении использования пластиковой продукции, с которой она выступила еще в мае. Инициатива касается пластиковых трубочек, ватных палочек, тарелок и столовых приборов.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

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В случае принятия закона производителей этой продукции обяжут возмещать убытки экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты, сообщает DW. Уже в следующем месяце Европарламент должен начать переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС по проекту соответствующей директивы.

Со следующего года от полиетиленивох пакетов откажется Грузия. О полном или частичном отказе от пластика заявили уже более, чем в 40-ка странах мира. Среди них не только страны Евросоюза, но и ряд африканских и азиатских государств. Уголовную ответственность за неэкологические пакеты ввели в Занзибаре и на Тайване.

О полном или частичном отказе от пластика заявили уже более, чем в 40-ка странах мира. Среди них не только страны Евросоюза, но и ряд африканских и азиатских государств.

Два года назад от пластиковых пакетов отказалась Франция. Ирландия ввела налог. После этого использование пластиковых пакетов уменьшилось более чем на 90%. Собранные средства ирландское правительство передает экологическим проектам. Повышают цены на упаковку, которая не разлагается, или полностью запрещают ее в Германии, Великобритании, Италии и других европейских странах. Магазины в них предлагают покупателям сумки из ткани, пакеты из бумаги или из материалов, которые поддаются переработке. В Великобритании за отказ от пластиковых пакетов покупателям насчитывают бонусы, а в Китае на магазины, которые раздают пакеты бесплатно, могут наложить штраф. К 2020 году в Сан-Франциско американского штата Калифорния с прилавков должны исчезнуть напитки в пластиковой таре. Подобные законы действуют уже в 14 национальных парках и университетах США. Сан-Франциско стал первым городом в стране, который принял такое решение. В 2015 году здесь также запретили полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнеры для еды.

Как правильно ограничивать использование пластика?

Петиция о запрете пластиковых пакетов на сайте президента Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей. Об этом Радио НВ сообщила основательница проекта Україна без сміття Евгения Аратовская. Одноразовую пластиковую продукцию делают из продуктов нефтепереработки. Она дешевая в производстве, но на ее сбор и транспортировку для переработки коммунальные службы тратят существенные средства. Поэтому европейские законодатели и задумались, как уменьшить ее использование, пояснила активистка. Правительства могут помочь производствам переквалифкуватися на производство биопосуды. Но существует риск, что после ограничения в европейских странах, пластик будут экспортировать в страны, которые менее защищены экологическим законодательством.

"Я бы очень хотела, чтобы не поехала эта посуда ужасная в нашу страну - раз. А второе - я бы хотела, чтобы они переоборудовались на биоразлагаемую посуду, то есть из растительных компонентов, натуральную, из листьев, из соломы, из отрубей, из чего угодно, но не из отходов нефти. Что может сделать страна, чтобы ограничить возможности? Это будет акциз или налог на такие вещи, как налог в Британии - они хотели назначить налог на стаканы бумажные", - говорит Аратовская.

Даже бумажные стаканы для кофе - со слоем полиэтилена. И такая тара требует особой переработки.

Украине стоит начать с раздельного сбора мусора. Эта процедура пока не налажена. Как и сбор мусора для переработки на вторичное сырье. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказала исполнительный директор общественной организации Екодія Ирина Ставчук. Даже бумажные стаканы для кофе - со слоем полиэтилена - говорит эколог. И такая тара требует особой переработки.

"К нам пришла такая культура кофе, и буквально везде он продается. И, пожалуй, 99% людей не носят с собой стаканчики, а покупают в одноразовой таре. Большинство этой одноразовой тары не перерабатывается, их надо отдельно собирать и перерабатывать вместе с упаковкой Tetra Pak. А пластиковая тара, которая тоже используется, она не всегда перерабатывается вообще как таковая. Это создает огромную проблему, так как этот пластик невозможно переработать, а использование его очень значительное", - рассказала Ставчук.

В Еврокомиссии также предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.