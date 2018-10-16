В ЕС допустили провал переговоров по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал руководство Евросоюза быть готовым к тому, что Великобритания выйдет из состава ЕС до согласования двухсторонней сделки.
Об этом передает Reuters.
Туск призвал руководство ЕС приложить всех усилий для достижения соглашения с Британией.
"Тот факт, что мы готовимся к сценарию без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен уводить нас от того, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы достичь согласия... Не будем сдаваться", - заявил Туск.
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что лидеры стран Евросоюза все еще могут созвать экстренный саммит в следующем месяце для согласования cделки по выходу Великобритании из ЕС.
Ожидается, что окончательные условия выхода Великобритании из Европейського Союза будут согласованы в ближайшие недели. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.
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