15 октября 2018, понедельник

Сделку по Brexit все еще возможно согласовать в ноябре - премьер Ирландии

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Лео Варадкар

Лео Варадкар

Лидеры стран Евросоюза все еще могут созвать экстренный саммит в следующем месяце для согласования cделки по выходу Великобритании из ЕС, считает премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает Reuters.

По словам Варадкара, саммит может также перенестись на декабрь.

"Первоначальной целью был октябрь, и теперь он сместился до ноября. Я не хочу создавать неправильное впечатление, предполагая, что все сместится на декабрь, это не то, что я говорю. Остается возможность проведения экстренного саммита в ноябре, если мы сможем договориться", – заявил премьер-министр Ирландии. 

Ожидается, что окончательные условия выхода Великобритании из Европейського Союза будут согласованы в ближайшие недели. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

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