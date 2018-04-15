В Черногории начались выборы президента

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Фаворитом нынешней президентской гонки считается Мило Джуканович, который обещает укрепить прозападный курс Черногории
Фото: global-analityk

Фаворитом нынешней президентской гонки считается Мило Джуканович, который обещает укрепить прозападный курс Черногории

В воскресенье, 15 апреля, в Черногории проходят выборы президента.

Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00, передает DW.

Около 540 тыс. граждан страны имеют право принять участие в выборах.

Согласно данным социологических опросов, фаворитом нынешней президентской гонки считается Мило Джуканович. 56-летний политик с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом. Джуканович 27 лет подряд возглавляет правящую Демократическую партию социалистов.

Не исключено, что Джукановича изберут президентом уже во время первого тура выборов, ведь остальные шесть кандидатов имеют незначительную поддержку избирателей, по информации соцопросов.

Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет прежде всего намерениями укрепить прозападный курс Черногории и "защитить страну от влияния Москвы".

Ранее сообщалось, что партия Орбана выиграла выборы в Венгрии.

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