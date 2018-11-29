29 ноября 2018, четверг

Берлин призвал официальный Минск немедленно отменить смертную казнь

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В Берлине призвали Минск отменить смертную казнь в стране
Фото: pixabay.com

В Берлине призвали Минск отменить смертную казнь в стране

Уполномоченная немецкого федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер потребовала немедленно отменить смертную казнь в Беларуси.

Об этом сообщает DW.

По ее данным, в мае на территории Беларуси выполнили два смертных приговора. Всего в 2018 году в Беларуси казнили четырех заключенных.

"Смертная казнь нарушает право на жизнь - неотъемлемое право человека", - сказала чиновница.

Напомним, что Беларусь - единственная страна в Европе, в который действует смертная казнь. 

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