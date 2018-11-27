В Беларуси расстреляли мужчину, осужденного за убийство шести человек

В Беларуси казнили одного из четырех фигурантов дела о "черных риелторах" Семена Бережного.

Об этом сообщили родные осужденного, передает Tut.by.

Мать Бережного рассказала, что пока свидетельство о смерти не получила. Также она не знает, когда именно состоялась казнь.

По делу о "черных риелторах" в целом осудили четырех обвиняемых. Кроме Бережного, смертный приговор получил 36-летний Игорь Гершнаков. О его судьбе пока нет информации, родные уже месяц не получают от него писем.

Напомним, что в период с 2009 по 2015 год в Могилевской области исчезли шесть человек. Позже их тела нашли в безымянных могилах на сельских кладбищах. Все они были одинокими людьми с алкогольной зависимостью или долгами за коммунальные услуги. Именно таких людей, по данным белорусского следствия, искали злоумышленники. Они уговаривали их продать или поменять жилье, после чего убивали. Однако сами осужденные во время суда заявляли, что показания у них выбивали силой, а Гершнаков даже объявлял голодовку.

В декабря прошлого года Верховный суд Беларуси отказал осужденным к смертной казни в обжаловании приговора, но в июне 2018 суд приостановил исполнение наказания на время рассмотрения их надзорных жалоб. Об отмене этого решения суда не сообщалось.

Напомним, что Беларусь - единственная страна в Европе, в который действует смертная казнь.