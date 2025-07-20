Предложила варианты. Грузия объяснила, почему не впустила в страну украинцев, которых депортировала Россия

Около 80 граждан Украины застряли в транзитной зоне на границе между Россией и Грузией . Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщило Министерство внутренних дел Грузии в соцсетях.

По словам ведомства, украинцев пока не впускают на территорию страны по «соображениям безопасности». В МВД утверждают, что грузинская сторона уже предложила Украине несколько вариантов для эвакуации людей.

Министр иностранных дел Андрей Сибига накануне предложил России перевозить людей непосредственно к украинской границе. Он добавил, что с июня Россия значительно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, на границе с Грузией.

По словам министра, Украина сотрудничает с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть остальных своих граждан.

Большинство граждан, находящихся на пункте пропуска Дариалы на российско-грузинской границе, являются украинцами, которых во время оккупации Херсонской области вывезли в Россию из мест лишения свободы. Как уверяют в МВД Грузии, у части этих людей нет никаких документов, кроме справки об освобождении из российских исправительных учреждений.

«Большинство из этих лиц имеют серьезное криминальное прошлое и были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается поданными ими ходатайствами об освобождении из мест лишения свободы. Кроме того, они сами утверждают, что отбывали наказание за преступления, совершенные в исправительных учреждениях на востоке Украины. Соответственно, в интересах государственной безопасности им не разрешили въезд в страну», — говорится в заявлении.

МВД сообщает, что предложило Украине два варианта механизма возвращения украинцев, которые находятся на контрольно-пропускном пункте между Россией и Грузией Верхний Ларс: морской путь или воздушная транспортировка.

26 июня Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на российско-грузинской границе находится ряд украинских граждан, которых депортировали из России после пребывания в тюрьмах.

Как сообщили в МИД, 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — еще девять. На 27 июня был запланирован очередной рейс для 14 украинцев.