Украина предложила дату и два варианта обмена пленными
Украинская сторона предложила два варианта обмена пленными 5 января 2019 года по формулам 22-22 и 72-19.
Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.
Она пояснила, что Украина готова помиловать и передать представителям "Л/ДНР" 72 сепаратиста в обмен на 19 украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса.
Также Украина готова немедленно передать Москве 22 россиянина, которые были задержаны и осуждены украинским судом, в обмен на украинцев.
"Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир", - написала политик.
Геращенко также сообщила, что в ОБСЕ направили предложение о проведении 27 декабря видеоконференцию по обсуждению вопроса обмена пленными.
Ранее Геращенко заявила, что последнее в текущем году заседание в Минске прошло безрезультатно из-за позиции России. Она добавила, что в вопросах освобождения заложников нет ни единого прогресса, на все компромиссные предложения украинская сторона получила отказ.