Украина предложила дату и два варианта обмена пленными Сегодня, 12:17 114 Цей матеріал також доступний українською Украина предложила провести обмен пленными 5 января

Украинская сторона предложила два варианта обмена пленными 5 января 2019 года по формулам 22-22 и 72-19.

Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

Она пояснила, что Украина готова помиловать и передать представителям "Л/ДНР" 72 сепаратиста в обмен на 19 украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса.

Также Украина готова немедленно передать Москве 22 россиянина, которые были задержаны и осуждены украинским судом, в обмен на украинцев.

"Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир", - написала политик.

Геращенко также сообщила, что в ОБСЕ направили предложение о проведении 27 декабря видеоконференцию по обсуждению вопроса обмена пленными.

Ранее Геращенко заявила, что последнее в текущем году заседание в Минске прошло безрезультатно из-за позиции России. Она добавила, что в вопросах освобождения заложников нет ни единого прогресса, на все компромиссные предложения украинская сторона получила отказ.