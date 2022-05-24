Украина должна выиграть войну, а путинская агрессия должна стать стратегическим поражением — глава Еврокомиссии 24 мая, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна выиграть войну, а путинская агрессия должна стать стратегическим поражением.



Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщает DW.

Также, по словам фон дер Ляен, Россия использует продовольствие как оружие с глобальными последствиями, равно как энергетический сектор.

Видео дня

«На оккупированной Россией территории Украины армия Кремля конфискует запасы зерна и технику, а российские военные корабли в Черном море блокируют украинские корабли с пшеницей и семенами подсолнечника», — напомнила она.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.