Украина должна выиграть войну, а путинская агрессия должна стать стратегическим поражением — глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна выиграть войну, а путинская агрессия должна стать стратегическим поражением.
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Об этом сообщает DW.
Также, по словам фон дер Ляен, Россия использует продовольствие как оружие с глобальными последствиями, равно как энергетический сектор.
«На оккупированной Россией территории Украины армия Кремля конфискует запасы зерна и технику, а российские военные корабли в Черном море блокируют украинские корабли с пшеницей и семенами подсолнечника», — напомнила она.
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