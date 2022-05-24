Украина должна выиграть войну, а путинская агрессия должна стать стратегическим поражением — глава Еврокомиссии

24 мая, 15:12
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна выиграть войну, а путинская агрессия должна стать стратегическим поражением.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщает DW.

Также, по словам фон дер Ляен, Россия использует продовольствие как оружие с глобальными последствиями, равно как энергетический сектор.

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«На оккупированной Россией территории Украины армия Кремля конфискует запасы зерна и технику, а российские военные корабли в Черном море блокируют украинские корабли с пшеницей и семенами подсолнечника», — напомнила она.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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