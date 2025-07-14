Швеция планирует увеличить возраст призыва для офицеров до 70 лет

Швеция хочет увеличить срок службы по призыву для бывших офицеров с 47 до 70 лет.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на выводы правительственной комиссии, изучавшей вопрос будущего комплектования национальных вооруженных сил.

Издание отмечает, что Швеция будет активно перевооружаться в ближайшие годы. Правительство страны договорилось о дополнительных 300 миллиардов крон в дополнение к увеличению ассигнований в годовом бюджете.

Реклама

«Для Вооруженных сил это означает, что им нужны призывники и работники, которые могут выполнять эту задачу», — говорится в сообщении.

В Швеции люди, которые прошли военную подготовку, могут быть призваны на службу до 47 лет. Сейчас для граждан, которые прослужили профессиональным офицером или офицером запаса не менее года, предлагают повысить призывной возраст до 70 лет.

Согласно последнему решению Министерства обороны Швеции, к 2030 году подготовку пройдут не менее 10 тысяч призывников, а затем их количество увеличится до 12 тысяч в год.

В марте премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал крупнейший план военного перевооружения страны со времен Холодной войны.

Он отметил, что расходы Швеции на оборону уже превышают установленный НАТО показатель в 2%, однако этого, по его словам, недостаточно.

Ранее шведские СМИ сообщали, что российская база в Калининграде, где может храниться ядерное оружие, за последние годы развивалась и модернизировалась.