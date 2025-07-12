Южная Корея в последнее время превратилась в ключевого поставщика оружия для союзников США в Европе, главным клиентом страны пока что является Польша. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает телеканал CNN .

Как отмечает телеканал, Польша завершила приобретение второй партии из 180 южнокорейских танков в рамках сделки 2022 года, которая позволит ей пополнить свой арсенал почти на 1000 единиц бронетехники.

CNN добавляет, что это соглашение подчеркивает статус Южной Кореи как главного поставщика оружия, особенно для союзников США, поскольку «войны по всему миру истощают американские запасы».

В Министерстве обороны Польши отметили, что бронетехника частично заменит советские танки, которые страна частично передала Украине. Как сообщает Центр Вильсона в Вашингтоне, Польша поставила Украине более 300 танков, более 350 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние пять лет Южная Корея вышла на десятое место в мире по экспорту оружия.

«По мере затягивания войны в Украине, а также войны Израиля в секторе Газа, военная помощь США Украине и Израилю привела к истощению американских арсеналов. Поэтому, согласно докладу Центра Стимсона за 2024 год, Южную Корею все чаще рассматривают как вариант для союзников США, которые нуждаются в оружии», — отмечает CNN.