Южная Корея постепенно становится ключевым поставщиком оружия для союзников США в Европе — CNN

12 июля, 15:40
Поделиться:
Корейский танк K2 (Фото: Korea Defense Blog)

Корейский танк K2 (Фото: Korea Defense Blog)

Южная Корея в последнее время превратилась в ключевого поставщика оружия для союзников США в Европе, главным клиентом страны пока что является Польша. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, Польша завершила приобретение второй партии из 180 южнокорейских танков в рамках сделки 2022 года, которая позволит ей пополнить свой арсенал почти на 1000 единиц бронетехники.

Реклама

Читайте также:
Сценарии вынужденного разрыва. Как «линии разграничения» делили государства и к чему это приводило

CNN добавляет, что это соглашение подчеркивает статус Южной Кореи как главного поставщика оружия, особенно для союзников США, поскольку «войны по всему миру истощают американские запасы».

В Министерстве обороны Польши отметили, что бронетехника частично заменит советские танки, которые страна частично передала Украине. Как сообщает Центр Вильсона в Вашингтоне, Польша поставила Украине более 300 танков, более 350 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние пять лет Южная Корея вышла на десятое место в мире по экспорту оружия.

«По мере затягивания войны в Украине, а также войны Израиля в секторе Газа, военная помощь США Украине и Израилю привела к истощению американских арсеналов. Поэтому, согласно докладу Центра Стимсона за 2024 год, Южную Корею все чаще рассматривают как вариант для союзников США, которые нуждаются в оружии», — отмечает CNN.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Южная Корея Польша Война России против Украины НАТО США Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies