Крымская платформа: участие в онлайн-саммите уже подтвердили три лидера G7 17 августа, 13:09 Джастин Трюдо, Фумио Кисида, Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Jennifer Gauthier/Pool via REUTERS/REUTERS/Lisi Niesner)

Участие в онлайн-саммите Крымской платформы уже подтвердили три лидера G7.

Об этом говорится на странице платформы Twitter.

Участие подтвердили концлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.



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