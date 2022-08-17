Крымская платформа: участие в онлайн-саммите уже подтвердили три лидера G7

17 августа, 13:09
Джастин Трюдо, Фумио Кисида, Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Jennifer Gauthier/Pool via REUTERS/REUTERS/Lisi Niesner)

Джастин Трюдо, Фумио Кисида, Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Jennifer Gauthier/Pool via REUTERS/REUTERS/Lisi Niesner)

Участие в онлайн-саммите Крымской платформы уже подтвердили три лидера G7.

Об этом говорится на странице платформы Twitter.

Участие подтвердили концлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Видео дня

https://twitter.com/crimeaplatform/status/1559830139449614337

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.

https://www.youtube.com/watch?v=giODGUl1jzs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Джастин Трюдо Крымская платформа Олаф Шольц

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