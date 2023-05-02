«Застряли посередине». Британская разведка заявила о проблемах с логистикой у российских оккупантов
Британская разведка заявила о проблемах с логистикой у российских войск (Фото:podpolkovnikvvs/www.flickr.com)
Россия дает наивысший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но в то же время российские специалисты по логистике не способны достигать целей.
Об этом говорится в сообщении британской разведки во вторник, 2 мая в Twitter.
"Россия продолжает предоставлять высочайший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине», — говорится в обзоре.
В сообщении разведки говорится, что 27 апреля 2023 года российские социальные сети сообщили, что заместитель министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев был уволен. Он отвечал за военную логистику и занимал должность всего восемь месяцев.
Увольнение Мизинцева не было сразу подтверждено, но предположения о его будущем подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре военной кампании.