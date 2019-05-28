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Турция начала военную операцию на севере Ирака

Сегодня, 19:40
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Турция начала военную операцию на севере Ирака - фото

Министерство национальной обороны Турции

В ночь на вторник, 28 мая, вооруженные силы Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Как сообщает Анадолу, антитеррористическая операция получила название Лапа, ее целью является «нейтрализация террористов РКК и уничтожение их убежищ».

Наступление турецкой армии началось с обстрелов из артиллерии и гаубиц Fırtına по объектам в районе Хакурк на севере Ирака.

На последующем этапе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы силы спецназа, которые выдвинулись в районы предположительного нахождения баз «террористов».

В 2018 году после завершения наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований Турция объявила о проведении военной операции в районе Синджар в Ираке.

В Анкаре считают курдских повстанцев «террористами» и угрозой национальной безопасности страны.

Теги:   Курды Ирак Турция

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