Турция начала военную операцию на севере Ирака
В ночь на вторник, 28 мая, вооруженные силы Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.
Как сообщает Анадолу, антитеррористическая операция получила название Лапа, ее целью является «нейтрализация террористов РКК и уничтожение их убежищ».
Наступление турецкой армии началось с обстрелов из артиллерии и гаубиц Fırtına по объектам в районе Хакурк на севере Ирака.
На последующем этапе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы силы спецназа, которые выдвинулись в районы предположительного нахождения баз «террористов».
В 2018 году после завершения наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований Турция объявила о проведении военной операции в районе Синджар в Ираке.
В Анкаре считают курдских повстанцев «террористами» и угрозой национальной безопасности страны.