Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 31 мая.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.

Trump on Kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'What's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl