Трамп заявил, что в разговоре с Путиным не смог достичь «никакого прогресса» по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

Об этом он заявил в четверг, 3 июля, во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс.

«Это был достаточно долгий разговор. Мы обсудили много вопросов, в частности Иран. А также, как вы знаете, войну с Украиной. И я не доволен этим. Сегодня я не достиг с ним никакого прогресса», — отметил Трамп.

Реклама

Разговор Трампа и Путина 3 июля — что известно

3 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился более часа.

Как сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, среди основных тем были переговоры в Стамбуле и ситуация на Ближнем Востоке. В то же время, по его словам, стороны не обсуждали ни прекращение поставок американского оружия Украине, ни возможность личной встречи.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что Трамп снова призвал Путина как можно быстрее прекратить боевые действия в Украине.

Ушаков также отметил, что стамбульские переговоры останутся двусторонними — между Россией и Украиной. Никаких конкретных дат третьего раунда пока не определено.

Путин, в свою очередь, во время разговора заявил, что Россия не откажется от своих «целей», которые, по его словам, направлены на устранение «причин» войны против Украины.