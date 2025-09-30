Трамп заявил, что год назад у США не было оружия, потому что «отдали все Украине»

Трамп заявил, что год назад в США «ничего не было» (Фото: ШАННОН СТАПЛЕТОН \ Reuters)

Об этом он сказал во время встречи с американскими генералами и адмиралами.

«Год назад мы были мертвой страной, страной, которая катилась в ад… Мертвой везде — от иммиграции до военного [контекста], мы не имели оружия, мы отдали все Украине, у нас ничего не было», — заявил Трамп.

Реклама

Кроме того, американский президент заявил, что теперь США «не тратят деньги на войну», а продают свое вооружение НАТО, которое передает его Украине. Трамп отметил что отныне страны-члены НАТО по его требованию выделяют 5% ВВП на оборону.

Он также повторил ложное утверждение о том, что Соединенные Штаты ранее предоставили Украине помощь на $350 млрд.

Центр стратегических и международных исследований ранее писал, что Трамп явно преувеличивает, говоря об «опустошении» арсеналов США, однако проблема существует, но не только из-за Украины. Ресурсы США истощаются из-за кризисов по всему миру, в том числе войны на Ближнем Востоке и нестабильности в Тайваньском проливе. Так, за 15 месяцев ВМС США выпустили столько же ракет, сколько за предыдущие 30 лет, защищая себя и Израиль от атак хуситов.

16 сентября 2025 года Администрация Белого дома одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками.

24 сентября аналитик The Guardian писал, что Киеву нужны регулярные и согласованные поставки американского оружия, особенно для усиления противовоздушной обороны. Зато Трамп отмечает, что успех Украины в войне зависит от времени, терпения и финансовой поддержки Европы через НАТО, но это вряд ли изменит ситуацию на фронте, где решающую роль играют дроны и современные технологии.

25 сентября агентство Bloomberg написало, что Трамп изменил риторику в отношении Украины, отказавшись от предыдущих заявлений об «отсутствии карт у Киева», но не предложил новых шагов США и оставил поддержку на плечах Европы.

30 сентября спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что президент Владимир Зеленский поднимал вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk на встрече с Трампом, но решение еще не принято.