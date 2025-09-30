Келлог заявил, что Зеленский говорил с Трампом о предоставлении Украине ракет Tomahawk, но решения еще нет

Келлог подчеркнул, что окончательное решение о поставках Украине ракет Tomahawk будет принимать Трамп (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что президент Владимир Зеленский поднимал вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, но решение еще не принято.

Об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

Келлог уточнил, что вопрос передачи ракет Tomahawk поднимался во время встречи на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе.

Реклама

Спецпредставитель США отметил, что окончательное решение будет принимать Трамп. В то же время он подчеркнул, что Tomahawk — это передовая ракетная система в США.

Как цитирует The Guardian, Келлог отметил, что не имеет внутренней информации о процессе предоставления ракет или окончательном решении.

Читайте также: В Кремле прокомментировали возможную поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине

Однако, по его словам, разрешение на использование Tomahawk «изменит динамику любого военного конфликта», поскольку добавит еще один уровень «неопределенности» из-за своих возможностей.

Ранее Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Обсуждение предоставления Украине ракет Tomahawk

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Кроме того, в интервью The Axios Show президент Украины заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

Инфографика: NV

В том же интервью Зеленский сказал, что президент США поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.