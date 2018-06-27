Трамп заявил, что встретится с Путиным после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

По словам главы Белого дома, он намерен поднять на переговорах с Путиным такие вопросы, как война в Сирии и конфликт в Украине, передает Reuters.

Дональд Трамп, который хочет поладить с Россией, в последний раз встречался с Владимиром Путиным в ноябре 2017 года в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.