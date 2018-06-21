21 июня 2018, четверг

Трамп заявил о желании "поладить" с Россией

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Трамп считает, что Россия хотела бы видеть президентом США Хиллари Клинтон

Трамп считает, что Россия хотела бы видеть президентом США Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "поладить" с Россией.

Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в городе Дулут в штате Миннесота, которое транслировал телеканал Fox News.

Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но Россия смотрит и говорит: "Эй, лучше бы она (Хиллари Клинтон) выиграла". Все, что мы сделали, много всего, в том числе санкции... Они смотрят в прошлое и думают: "Лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла, было бы лучше для нас", - отметил американский президент.

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в австрийской столице Вене.

Встреча лидеров США и России может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

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