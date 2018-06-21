Трамп заявил о желании "поладить" с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "поладить" с Россией.

Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в городе Дулут в штате Миннесота, которое транслировал телеканал Fox News.

Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но Россия смотрит и говорит: "Эй, лучше бы она (Хиллари Клинтон) выиграла". Все, что мы сделали, много всего, в том числе санкции... Они смотрят в прошлое и думают: "Лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла, было бы лучше для нас", - отметил американский президент.

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в австрийской столице Вене.

Встреча лидеров США и России может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.