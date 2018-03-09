Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном - CNN

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Трамп готов к исторической встрече

Трамп готов к исторической встрече

Американское издание CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Советник по нацбезопасности Герберт Раймонд Макмастер отметил, что встреча пройдет до мая 2018 года.

Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

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