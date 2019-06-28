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Путин и Трамп коротко пообщались перед церемонией фотографирования G20

Сегодня, 07:41
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REUTERS/Kevin Lamarque

Путин и Трамп вместе вышли на общее фото G20

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин вместе пришли на церемонию фотографирования участников G20 в Осаке, Япония.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Путин и Трамп подошли вместе к подиуму для фотографирования, немного поговорив по пути. Перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал Путина по плечу.

Лидеры G20 немного нарушили изначальную схему расположения на подиуме для фотографирования. Трамп должен был стоять рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, однако они стали в разных местах. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который изначально должен был находиться рядом с Путиным, стал около Трампа.

Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.

Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Теги:   Осака Саммит G20 Владимир Путин Дональд Трамп

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