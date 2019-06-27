Трамп о предстоящей встрече с Путиным: Что я ему скажу — не ваше дело Сегодня, 03:58 971 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, и выразил уверенность, что у них будет «очень хороший разговор».

Как сообщает CNN, Трамп отказался отвечать на вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года.

«У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу — не ваше дело», — заявил Трамп.



Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а также в Хельсинки в 2018 году.

Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.