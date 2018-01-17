Трамп: Россия помогает КНДР обходить санкции

Трамп о Путине: "Он может многое сделать",

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее получать ресурсы в нарушение международных санкций и что Пхеньян с каждым днем становится ближе, чтобы доставить межконтинентальную ракету в США.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей", - сказал Трамп во интервью с Reuters 17 января.

По его словам, Китай помогает Соединенным Штатам в вопросе КНДР, однако действия России нивелируют эту помощь.

Трамп высоко оценил усилия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, но сказал, что Пекин может сделать гораздо больше, чтобы помочь сдержать Пхеньян.

Глава Белого дома поставил под сомнение пользу возможных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хотя в прошлом он не исключил прямых переговоров с Кимом.

Он отказался от комментариев, когда его спросили, ведет ли он какую-то коммуникацию с лидером КНДР, с которыми он обменивался оскорблениями и угрозами в СМИ и Твиттере, усиливая напряженность в регионе.

"Я сажусь, но я не уверен, что сидение решит проблему", - сказал он, отметив, что его предшественники не смогли обуздать ядерные и ракетные программы Северной Кореи на переговорах в прошлом.

Трамп уверен в возможностях Москвы и по-прежнему выражает сожаление об отсутствии крепких отношений с РФ.

"Он может многое сделать", - сказал Трамп о президенте Владимире Путине. "Но, к сожалению, у нас нет достаточных взаимоотношений с Россией…".

По поводу потепления отношений между Северной и Южной Кореей Трамп выразился положительно. Он приветствовал переговоры между Пхеньяном и Сеулом о зимних Олимпийских играх, и сказал, что это может быть начальным этапом, который поможет разрядить кризис.

Трамп не дал четкого ответа на вопрос о том, готовят ли США точечный упреждающий удар по КНДР на фоне угроз Пхеньяна запустить ракету по Штатам.

"Мы играем в очень, очень сложную игру в покер, и вы не хотите раскрывать свои силы", - добавил Трамп.

Напомним, в декабре Reuters заявило со ссылкой на источники, что на протяжении последних трех месяцев российские танкеры минимум трижды поставляли нефть в Северную Корею.

17 января Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Китай должны в полном объеме применить санкции против Северной Кореи, чтобы добиться "полноценной, доказуемой и необратимой денуклеаризации".