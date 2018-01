КНДР и Южная Корея решили участвовать в Олимпиаде под единым флагом

КНДР и Южная Корея договорились выйти на церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 под единым флагом, заявили в Сеуле

Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что северокорейская сторона согласилась отправить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек.

BREAKING: North Korea, South Korea agree to march together under unified Korea flag at Winter Olympics, South Korea says pic.twitter.com/CbXZgZKbWK