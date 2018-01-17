КНДР и Южная Корея решили участвовать в Олимпиаде под единым флагом

КНДР и Южная Корея договорились о совместном участии в Олимпиаде

КНДР и Южная Корея договорились выйти на церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 под единым флагом, заявили в Сеуле

Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что северокорейская сторона согласилась отправить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек.

BREAKING: North Korea, South Korea agree to march together under unified Korea flag at Winter Olympics, South Korea says pic.twitter.com/CbXZgZKbWK — Reuters Top News (@Reuters) 17 января 2018 г.

MORE: North Korea to send a 550-strong delegation to the Winter Olympics - South Korea pic.twitter.com/z8mfqnqxDI — Reuters Top News (@Reuters) 17 января 2018 г.

Как сообщает ВВС, две Кореи также договорились создать совместную женскую сборную по хоккею с шайбой для участия в Олимпиаде.

Соответствующие решения были приняты по итогам переговоров между Пхеньяном и Сеулом в населенном пункте Пханмунджом, который разделяет две Кореи. Тут находится Объединенная зона безопасности, являющаяся площадкой для переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

Это были первые переговоры на высшем уровне между двумя Кореями после двух лет.

По информации агентства Associated Press, на церемонии открытия спортсмены двух стран будут маршировать вместе и под одним флагом. На нем будет изображен Корейский полуостров.

Достигнутое соглашение должен утвердить Международный олимпийский комитет. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие выходные.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.