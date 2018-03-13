Трамп продлил санкции против Ирана еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана, не связанных с его программой мирного атома, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

"Действия и политика правительства Ирана, включая развитие программы баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

Учитывая эти причины, глава Белого дома подчеркнул, что "продолжает на один год национальное чрезвычайное положение в отношении Ирана", установленное указом №12957 еще в 1995 году.

В то же время, американский президент признал, что всеобъемлющая ядерная сделка с Тегераном (JCPOA) обеспечила производство исключительно мирного атома в Иране.

"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционную политику, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - подчеркнул президент США.

Напомним, 12 января, Трамп в последний раз продлил режим снятия санкций, которые США согласились приостановить в соответствии с договором от 2015 года. Одновременно глава Белого дома объявил о том, что дает Конгрессу и европейским союзникам США 120 дней на то, чтобы устранить "недостатки" соглашения.

Параллельно с решением Трампа Министерство финансов США решило ввести новые санкции против 14 иранских организаций и физических лиц за причастность к нарушениям прав человека, а также к ракетной программе Ирана. В список, в частности, внесен глава судебной системы Ирана, аятолла Садик Лариджани.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. По нему Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном.