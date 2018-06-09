09 июня 2018, суббота

Трамп продлил санкции против белорусских чиновников

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Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников
Фото: adrian, acediscovery / Flickr

Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году против ряда граждан Белоруссии и членов правительства республики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что ограничения были введены после "недемократических выборов" в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы или институты".

Как указывается в документе, попавшие в список люди связаны с нарушением прав человека, включая "политические репрессии, задержание и исчезновение людей", а также "с коррупцией, в том числе путем отвлечения белорусских государственных активов или злоупотребления ими или за счет злоупотребления государственной властью".

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