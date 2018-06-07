США ввели санкции против украинской авиакомпании за сотрудничество с Ираном

США внесли украинскую авиакомпанию Дарт в санкционный список в связи з сотрудничеством с Ираном.

Согласно сообщению, обнародованному Федеральным регистром США, такая мера применена в связи с тем, что украинский перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попал под санкции США из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции. Отмечалось, что авиакомпания перевозила персонал и незаконные материалы, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.