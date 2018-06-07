07 июня 2018, четверг

США ввели санкции против украинской авиакомпании за сотрудничество с Ираном

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинский перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией
Фото: wing.com.ua

Украинский перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией

США внесли украинскую авиакомпанию Дарт в санкционный список в связи з сотрудничеством с Ираном.

Согласно сообщению, обнародованному Федеральным регистром США, такая мера применена в связи с тем, что украинский перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попал под санкции США из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции. Отмечалось, что авиакомпания перевозила персонал и незаконные материалы, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове