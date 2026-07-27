Трамп спросит у Путина, передает ли РФ Ирану спутниковые снимки американских баз

Президент США Дональд Трамп спросит у российского диктатора Владимира Путина , передает ли он Ирану спутниковые снимки американских баз на Ближнем Востоке.

Об этом Трамп заявил журналистам в понедельник, 27 июля, на борту президентского самолета, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ предоставляет Ирану спутниковые снимки американских баз.

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«Мы узнаем, правда ли это. Я спрошу Путина», — сказал Трамп.

По его словам, даже если Россия передавала Ирану спутниковые снимки, это якобы не оказало существенного влияния.

«Даже если это так, существенного влияния это не оказало, потому что мы их уничтожили. Они (россияне — ред.) передали Венесуэле много техники, но это им не особо помогло», — заявил президент США.

Трамп добавил, что не считает, будто Россия передавала Ирану такие данные на высоком уровне.

«Я не думаю, что они это делали — уж точно не на высоком уровне. Но если и делали, то влияние было незначительным», — сказал он.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет спутниковую разведку американских военных объектов в странах Персидского залива, а полученные данные могут использоваться Ираном для подготовки и оценки ударов.

24 июля президент США Дональд Трамп поручил американским военным не наносить новых ударов по Ирану, в результате чего после почти двух недель ежедневных атак наступила пауза.

26 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране.

27 июля, после прекращения бомбардировок, официальный Тегеран заявил, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и не стремится возобновлять мирные переговоры с Соединенными Штатами.