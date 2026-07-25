Зеленский: Россия передает Ирану спутниковые данные об американских базах в странах Залива

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет спутниковую разведку американских военных объектов в странах Персидского залива, а полученные данные могут использоваться Ираном для подготовки и оценки ударов.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении в субботу, 25 июля.

По словам Зеленского, Украина зафиксировала активизацию российской спутниковой съемки территорий стран Персидского залива и расположенных там военных баз США. Он отметил, что впоследствии эти снимки, вероятно, попадают в Иран.

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Президент подчеркнул, что существует связь между российской спутниковой активностью и ударами иранских сил по американским объектам — как в преддверии атак, так и после них для оценки нанесенного ущерба.

«С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Залива и размещенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки оказываются у Ирана», — заявил Зеленский.

Он добавил, что только 19–20 июля в зоне интереса российских спутников оказались четыре авиабазы — две в Бахрейне, а также по одной в Иордании и Кувейте.

Президент также сообщил, что поручит украинской разведке передать международным партнерам имеющуюся информацию о новых формах помощи иранского режима России.

В марте Владимир Зеленский в интервью NBC News сообщил, что Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы в Саудовской Аравии за несколько дней до того, как Иран нанес удар по этому объекту.

18 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп впервые признал, что российский диктатор Владимир Путин может помогать Ирану в войне на Ближнем Востоке.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей, — в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе. 8 июля CENTCOM нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

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14 июля Иран нанес ракетные удары и удары с применением беспилотников по Кувейту, Бахрейну и Иордании, назвав это ответом на удары США. 15 июля CENTCOM сообщило, что США возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года нанес удар по территории Сирии: КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе, хотя, по данным сирийских источников, база не пострадала. В тот же день американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране; главной целью атак стал город Бендер-Аббас, где расположены штаб и основная база ВМС страны.