Трамп после переговоров с Зеленским предложил им с Путиным заморозить войну по линии фронта

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и теплой, но я сказал ему, как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить СОГЛАШЕНИЕ! Достаточно крови пролито, когда границы владений определялись войной и кровью. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть оба объявят о победе, пусть история рассудит! Хватит стрелять, хватит убивать, хватит тратить огромные и непомерные суммы денег. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ВЕРНИТЕСЬ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ В МИРЕ!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент Украины во время брифинга после встречи с Трампом отметил, что вопрос территорий очень чувствительный, потому что речь идет об украинском суверенитете. Он подчеркнул, что сначала должно наступить прекращение огня с агрессором, и после этого можно проводить переговоры. Ранее президент неоднократно подчеркивал, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

«Там, где мы находимся, и с тем, что у нас есть, против такой большой страны, думаю, мы вынуждены остановиться там, где мы есть. И дальше вести [переговоры]… Реальные шаги для реального и длительного мира. Обе стороны должны остановиться, но речь идет о Путине, потому что мы не начинали эту войну», — подчеркнул Зеленский.

Украинская делегация во главе с президентом Зеленским 17 октября прибыла в Белый дом для переговоров с США, в частности, о возможности поставок дальнобойных ракет Tomahawk и о перспективе оружейного соглашения между Украиной и США. Президент Украины заявил, что США могут получить самые современные украинские технологии дронов, а Киев заинтересован в американских Tomahawk.