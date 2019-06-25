Иран, Украина и Ближний Восток: в Белом доме рассказали, о чем будут говорить Трамп и Путин в Осаке
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп на саммите G20 в японской Осаке встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Представитель Белого дома заявил, что президенты США и России могут обсудить Иран, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, а также вопросы контроля над вооружениями, сообщает DW.
Помимо Путина Трамп также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, запланированы встречи Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также австралийским, индийским и японским премьерами Скоттом Моррисоном, Нарендрой Моди и Синдзо Абэ.
Ранее Трамп заявлял, что «хочет поладить с Россией».
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.