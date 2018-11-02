Трамп отменил визит в Колумбию

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Колумбию, который ранее анонсировали в Белом доме.
Об этом передает Reuters.
Визит президента США в Колумбию был запланирован на начало декабря. Причины отмены поездки также не сообщаются.
Трамп хотел посетить Колумбию после саммита Большой двадцатки.
Ранее Министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что 2 декабря президент США Дональд Трамп посетит страну для проведения переговоров.
Сообщалось, что одной из тем переговоров станет возможность ослабления таможенных проверок для колумбийцев, которые путешествуют в США.
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