Трамп отменил визит в Колумбию

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Колумбию, который ранее анонсировали в Белом доме.

Об этом передает Reuters.

Визит президента США в Колумбию был запланирован на начало декабря. Причины отмены поездки также не сообщаются.

Трамп хотел посетить Колумбию после саммита Большой двадцатки.

Ранее Министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что 2 декабря президент США Дональд Трамп посетит страну для проведения переговоров.

Сообщалось, что одной из тем переговоров станет возможность ослабления таможенных проверок для колумбийцев, которые путешествуют в США.