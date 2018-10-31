31 октября 2018, среда

Трамп анонсировал визит в Колумбию

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Дональд Трамп обсудит послабление проверок для туристов из Колумбии

Дональд Трамп обсудит послабление проверок для туристов из Колумбии

Министерство иностранных дел Колумбии сообщает, что 2 декабря президент США Дональд Трамп посетит страну для проведения переговоров.

Об этом передает колумбийское издание Semana.

В МИД Колумбии отметили, что одной из тем переговоров станет возможность ослабления таможенных проверок для колумбийцев, которые путешествуют в США.

В частности, туристов будут проверять только в аэропортах Колумбии.

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