Белый дом намерен обвинить Китай во враждебных действиях - СМИ

Белый дом планирует обвинить Китай во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Кроме того, администрация Трампа планирует обвинить Пекин в кибератаках, вмешательстве в выборы и ведении промышленной войны, в том числе с помощью кражи интеллектуальной собственности.

"Мы не позволим только России быть раздражающим фактором…Это будут Россия и Китай", - рассказал источник.

Собеседник издания рассказал, что американские власти планируют подкрепить обвинения доказательствами, которых у администрации США - "тонны".

С обвинениями в адрес Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что США ввели 10%-ные тарифы на импортируемые из Китая товары на $200 млрд, Китай ввел пошлины на американские импортные товары на $60 млрд.

Президент Трамп заявлял, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.