Иран готов противостоять любому решению Трампа по ядерной сделке - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности ответить на любое решение президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Тегераном.

В заявлении, транслируемом в эфире государственного телевидения, лидер Ирана подчеркнул, что США пожалеют об отказе от ядерной сделки "как никогда раньше", передает AFP.

"Если Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, они будут сожалеть об этом, как никогда раньше", - заявил Рухани.

"У нас есть план действий, чтобы противостоять любому решению Трампа по ядерному соглашению", - добавил он.

#UPDATE 'If the United States leaves the nuclear agreement, you will soon see that they will regret it like never before in history,' Iranian President Hassan Rouhani says in a televised speech in northwestern Iran