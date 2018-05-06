Иран готов противостоять любому решению Трампа по ядерной сделке - Рухани

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Хасан Рухани заявил, что США пожалеют об отказе от ядерной сделки

Хасан Рухани заявил, что США пожалеют об отказе от ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности ответить на любое решение президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Тегераном.

В заявлении, транслируемом в эфире государственного телевидения, лидер Ирана подчеркнул, что США пожалеют об отказе от ядерной сделки "как никогда раньше", передает AFP.

"Если Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, они будут сожалеть об этом, как никогда раньше", - заявил Рухани.

"У нас есть план действий, чтобы противостоять любому решению Трампа по ядерному соглашению", - добавил он.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

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В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном и призывал пересмотреть ее.

Трамп требовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

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