Отмечается, что встреча могла бы состояться в следующем месяце, во время азиатского турне Трампа. Однако, как отмечают источники, пока не началось активное логистическое планирование этого события, поскольку между Вашингтоном и Пхеньяном отсутствуют официальные контакты, как это было в первый срок Трампа.

CNN сообщает, что Трамп уже обращался к лидеру Северной Кореи в начале этого года, однако не получил ответ, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Зато Белый дом сейчас больше внимания уделяет организации встречи с китайским лидером Си Цзиньпином из-за роста напряжения в вопросах торговли между США и Китаем.

Несмотря на это, Трамп публично и частным образом выражал намерение встретиться с Ким Чен Ыном, и чиновники не исключают возможности такой встречи во время его поездки в Азию. В то же время многие эксперты сомневаются, что такая встреча состоится.

2 октября издание Nikkei сообщало, что Дональд Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

25 августа Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном. По словам американского президента, лидер Северной Кореи готов к этой встрече.

24 января Трамп заявил, что планирует снова наладить сотрудничество с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.